БНТ с ключово изявление за Евровизия

Надяваме се да направим едно прекрасно домакинство на конкурса „Евровизия 2027“ в Бургас, което да покаже целия талант на България, всички красоти на страната ни и да покаже цялото ни гостоприемство.

Трябва да покажем, че България може да организира толкова голямо събитие, защото страната ни никога не е организирала толкова голямо събитие и не сме имали събитие от такъв мащаб, каза генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова в предаването „Денят започва“ по БНТ с водещ Георги Любенов.

„Евровизия 2026“ е била гледана от 131 милиона зрители по целия свят, а през 2027 г. зрителите може да са и повече, тъй като и Канада ще участва, отбеляза Милотинова. Процесът обаче не е приключил, той е динамичен и е свързан със страните участнички. Финалният брой на участниците ще го видим след месеци, защото има време до крайния срок, обясни генералният директор на БНТ, пише БТА.

България трябва да използва тази възможност и чрез организирането на „Евровизия 2027“ да покаже талантите си, но и иновативния бизнес, природните ни красоти и историята ни. Всичко това може да бъде вплетено в проекта за „Евровизия 2027“, каза Милена Милотинова. По думите ѝ възможността е огромна и тя ще се измерва години след организирането на конкурса в България, защото това не е краткосрочен ефект. Става въпрос за имиджа на страната ни, за бранда България, който виждаме, че и изпълнителната власт иска да развие, каза Милотинова, акцентирайки на среща, свързана с подготовката на конкурса.

„Евровизия 2027“ няма да е събитие за един ден, защото ще има и много съпътстващи събития, каза генералният директор на БНТ. Събитието е грандиозно, работата е много, но България има потенциал да го организира, каза Милена Милотинова.

Подготовката за домакинството на „Евровизия 2027“ върви по изключително добър начин, каза на 6 септември министърът на културата Евтим Милошев в предаването „Защо?“ по Би Ти Ви.