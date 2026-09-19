Ще поскъпне ли хлябът? Производителите с предупреждение

Себестойността на хляба вече се променя ежедневно, а сред основните фактори за това е поскъпването на транспорта. За това предупреди председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева в ефира на „Събуди се“.

По думите ѝ целта на бранша не е по-висока цена на хляба, а устойчиво производство без сътресения и запазване на потреблението. Кукушева посочи, че потреблението вече намалява, което според нея е знак, че хлябът от ежедневна храна се превръща във все по-труднодостъпна стока за част от хората.

Все повече разходи за производителите

Кукушева заяви, че възможностите за допълнителна оптимизация в сектора вече са изчерпани и социалната тежест на хляба като основна храна не може да продължава да бъде поемана от производителите.

„Браншът е изправен пред страшен икономически натиск“, каза тя, като посочи не само цената на пшеницата на световните борси, но и редица други разходи.

Сред тях са електроенергията, транспортът, трудът, кредитите, логистиката и разходите, свързани със спазването на стандартите в българското хлебопроизводство.

Според Кукушева натискът вече е толкова сериозен, че част от производителите не могат да продължават да продават продукцията си ежедневно под себестойността.

„Не съм дошла да обвинявам, нито да плаша някого, най-малко българските потребители. Грижата ни е да запазим нашите оизводители и да оставим хляба достъпен до българските потребители“, заяви тя.

Три предложения към държавата

Представителите на бранша отправят специален апел към най-уязвимите групи – пенсионерите, социално слабите и хората с ниски доходи.

Кукушева представи три възможни механизма, които според нея могат да помогнат за запазване на достъпността на хляба.

Първият е свободният конкурентен пазар. Според нея именно конкуренцията продължава да поддържа ниски доставни цени на хляба. Тя определи това като изпитан пазарен механизъм, който същевременно отразява реалното състояние на сектора.

Вторият вариант е държавна регулация на цената. Ако държавата реши да регулира цената на хляба, според Кукушева трябва да е ясно кой ще поеме разликата между реалната себестойност и доставната цена.

Третото предложение е нулево ДДС върху хляба. Кукушева припомни, че този механизъм вече е прилаган и според нея именно той е помогнал цената на хляба да бъде задържана в продължение на пет години.

„Предлагаме решения. Даваме си сметка в какво състояние в момента е държавният бюджет. Търсим решения, защото, запазвайки бранша, ние пазим и българското производство“, заяви тя.

Доставната цена не е променяна от пет години

По думите на Кукушева доставната цена на хляба, за която отговарят производителите, не е променяна през последните пет години.

Тя определи това като доказателство, че секторът е икономически ориентиран и конкурентоспособен.

„Фактът, че успяхме в последните пет години да задържим доставната цена на хляба, за която отговаряме ние, говори, че браншът е абсолютно икономически ориентиран и е конкурентоспособен“, каза Кукушева.

Производителите са против новия регистър за храните

Председателят на браншовия съюз коментира и предстоящото създаване на нов регистър за храните.

По думите ѝ браншът категорично е подкрепил общо становище срещу предложението, тъй като според производителите новият регистър ще доведе до допълнителна административна тежест.

„Новият регистър въвежда нова административна тежест, която винаги покачва цените“, заяви Кукушева.