Рожден ден днес има Дочо Боджаков

Рожден ден днес празнува един от най-изявените български филмови и телевизионни режисьори и сценаристи Дочо Боджаков. През годините той се утвърждава като майстор на драматичния разказ и историческите реконструирания в българското кино.

Боджаков е известен и с работата си в областта на документалистиката и телевизионния театър. Автор и режисьор е на редица документални ленти, разглеждащи важни исторически и културни фигури от историята на България.

Неговото творчество се отличава с дълбок психологизъм, внимание към детайла и силен усет към човешката драма. За своите филми Дочо Боджаков е носител на редица национални и международни награди за режисура и кинематографично изкуство.

Днес празнуват още:

Петър Диков, архитект

Теодора Димова, писателка

Проф. Асен Балтов, ортопед и травматолог