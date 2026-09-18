400 души покориха връх Мальовица по време на мащабен тиймбилдинг

Три хотела, част от комплекс Мальовица, оживяха от доброто настроение, енергията и екипния дух на близо 400 участници в мащабен тиймбилдинг, който превърна планината в естествена сцена за споделени преживявания и нови предизвикателства.

Кулминацията на събитието беше покоряването на върха от групата. Участниците се отправиха заедно към планината, като преодоляваха маршрута стъпка по стъпка и се подкрепяха по пътя. Така планинското предизвикателство се превърна в символ на екипната работа и общата цел.

Мальовица предлага разнообразни възможности за провеждане на корпоративни събития, които съчетават професионалната програма с време за почивка и неформално общуване. Комплексът разполага с три хотела, два релакс центъра, музей на алпинизма и конферентни зали, които позволяват организирането както на мащабни корпоративни събития, така и на по-малки екипни формати.

Природата на Рила е един от най-силните елементи в преживяването. Планината дава възможност на екипите да излязат от обичайната работна среда, да споделят нови емоции и да изградят по-силна връзка помежду си.

„Когато хората споделят едно предизвикателство извън офиса, комуникацията и екипният дух се случват по естествен начин. А когато финалът е покорен връх, усещането за общо постижение остава дълго след края на събитието“, споделят организаторите.

Съчетанието от възможности за настаняване, конферентна инфраструктура, релакс и активни занимания сред природата превръща Мальовица в подходяща дестинация за корпоративни събития и тиймбилдинги.