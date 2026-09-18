Общество

БАБХ спря над 11 тона пипер от Северна Македония с наднормени остатъци от пестициди

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност

БАБХ спря над 11 тона пипер от Северна Македония с наднормени остатъци от пестициди
18 сеп 26 | 12:21
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Григор Атанасов

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 11 843 кг е възбранена и ще бъде върната на изпращача.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на поредната несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, насочен към гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.

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Автор Григор Атанасов

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