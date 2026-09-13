Пореден кораб с аржентински слънчоглед с пестициди над нормата
БАБХ продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината
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БАБХ продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината
Над килограм мощен препарат и стотици ампули тестостерон задържани
Разкриването на пратката е станало с рентгенова апаратура
В резултат на полицейските действия е установен и задържан получателят на пратката
За кого е доставена тя
Министерството на отбраната съобщи ключова новина за бойната ни авиация
След издирвателни действия в Централна България е задържан и получателят на пратката
Зелените коридори отворени и днес
31 590 дози от препара на Pfizer/BioNTech пристигaт днес на летище "София"
България е готова да приеме първата пратка от ваксини в началото на 2021 г.
То е било потресено от страховита пратка
21-годишен мъж е задържан след като получил наркотици в пощенска пратка, съобщиха от полицията в Сливен. Задържането е станало в квартал Ново село от...
Столичната полиция отцепи района около офиса на фирма за куриерски услуги в софийския квартал "Дружба" заради съмнителна пратка. Екипи на пожарната съ...
Кокаин за 180 млн. долара бе намерен от американските власти. Пакетите с общо тегло от 5,28 тона били скрити на кораб, плаващ под панамски флаг край...
Стара Загора. Възможно най-скъпият хляб – за 4500 лв, си е купила възрастна старозагорка, поредната жертва на нестихващите и все по-изобретателви „ало...
Около 1300 килограма чушки, пръскани с опасен пестицид, бяха заловени на ГКПП Капитан Андреево. Сладкият пипер, внос от Турция, няма да стигне до стол...
Хасково. Инспектори от агенцията по храните в Хасково заловиха на границата 1340 килограма сладък пипер от Турция, който съдържа неразрешен за употреб...
Ню Йорк. За доставка на хранителни помощи за северната част на Сирия по въздух, съобщиха днес от Световната програма по прехраната към ООН, тъй като п...
Дамаск. Пратката с първата партида сирийски химически оръжия потегли на борда на датски товарен кораб, за да бъде унищожена. Транспортирането на сири...
Дебнат ексдепутата с пратка пред дома му