Опасни стероиди заляха страната, митниците удариха канали

Митнически служители от ТД Митница София задържаха над 1 килограм силен анаболен стероид и 500 ампули тестостерон при две отделни проверки, съобщиха от Агенция „Митници“. Става дума за пратки със съмнително съдържание, декларирани като други продукти или изпращани към чужбина. Откритите вещества крият сериозни рискове за здравето. По случаите се водят разследвания.

Стероид, маскиран като добавка

Количество от 1,04 килограма анаболен стероид е открито в пратка от Китай, селектирана за щателна проверка в склад на куриерска фирма в София. Съдържанието е било декларирано като хранителна добавка, а получателят е български гражданин.

След лабораторен анализ в Централната митническа лаборатория е установено, че веществото е тренболон енантат - един от най-силните анаболни стероиди за покачване на мускулна маса, известен със сериозните си странични ефекти. Пратката е задържана, а работата по случая продължава.

500 ампули тестостерон за износ

При отделна проверка чрез рентгенова апаратура митническите служители са засекли пратка от България за Обединеното кралство, съдържаща тестостерон. Изпращачът е физическо лице от страната, а получателят е с адрес в Англия.

В пакета са открити 100 кутии с по пет ампули или общо 500 броя „тестостерон депо“ - инжекционен разтвор с концентрация 250 мг/мл. Продуктът е бил с етикет на сръбската агенция по лекарствата. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът е забранен, цялото количество е задържано.

Серия от заловени пратки

Само през последните седмици митническите служители са иззели още 7840 таблетки и над 6 килограма прахообразни лекарствени и билкови продукти от багаж на пътници, пристигащи от Индия. При друга пратка от Южна Корея са задържани 580 хиалуронови филъра и 7 колагенови бустера.

Засилените проверки са част от мерките за ограничаване на незаконния внос на медицински и козметични продукти с неясен произход. Според властите подобни стоки могат да представляват сериозен риск за здравето и безопасността на гражданите.

