Откриха разчленен труп на сърна в двор

В двор на къща в село Раздол, обитавана от 55-годишен мъж от селото, полицейски служители на РУ-Сандански са открили и иззели част от труп на диво животно – сърна, който е с голяма разкъсно-контузна рана в задната част на тялото и липсващи части от торса, таза и задните крайници.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство за извършено престъпление, съобщиха от ОД на МВР - Благоевград.

Работата по установяване на точните причини за смъртта на животното продължава, предава Bulgaria ON AIR.





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