Откриха разчленен труп на сърна в двор
Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
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Полицията иззе останки от дивото животно в санданското село Раздол, прокуратурата разследва случая
Тя затънала в калта на язовир Йовковци край Велико Търново
Свиват сезона за отстрел на дива свиня до 31 декември Груповият лов на сърна ще бъде разрешен с промени в Закона за лова, които са подготвени от Мини...
Кюстендил. Ловна дружинка е заплашена от лишаване от право на ловни излети. След проверка от Регионалната дирекция по горите в Кюстендил на територият...
Хасково. Съвестен баща стана бракониер по неволя и мина под прикритие. Закъсалият с финансите ловец Айгюн от маджаровското село Селска Поляна застре...