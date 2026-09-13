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Разрешават лова на сърна

Разрешават лова на сърна

Свиват сезона за отстрел на дива свиня до 31 декември Груповият лов на сърна ще бъде разрешен с промени в Закона за лова, които са подготвени от Мини...

09 септември | 5:20
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