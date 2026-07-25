Дойде време за лятното подрязване на дръвчетата. Златни съвети

Правилното подрязване на плодните дръвчета е разликата между отпуснато, боледуващо дърво и градина, чиито клони се превиват от едър, сочен плод. Резитбата не е просто козметична процедура, а хирургическа намеса, която управлява жизнената енергия на растението. Тя осигурява баланс между растежа на нова дървесина и формирането на плодове, като едновременно с това предпазва дървото от вредители и болести.

Кога е идеалният момент за подрязване?

Времето за резитба се определя изцяло от жизнения цикъл на дървото и климатичните условия. Основното и най-важно подрязване се извършва в края на зимата или в самото начало на пролетта, когато дърветата са в състояние на дълбок покой. Идеалният прозорец е периодът след преминаването на най-големите зимни студове, но задължително преди пъпките да започнат да набъбват и да се разпукват. Ако подрежете дръвчетата твърде рано в мраза, откритите рани могат да измръзнат, а ако закъснеете, растението ще загуби ценни сокове и енергия.

Съществува и така наречената лятна резитба, която се прилага предимно при вече развити и силно растящи дървета в периода юли-август. Тя е по-лека и козметична, като целта ѝ е да ограничи прекомерния растеж, да прореди листната маса и да позволи на слънчевите лъчи да достигнат директно до зреещите плодове, подобрявайки тяхното оцветяване и захарност.

Кои клони трябва да бъдат отстранени безмилостно?

За да функционира правилно едно плодно дърво, неговата корона се нуждае от светлина и свободен достъп на въздух. Първото златно правило при резитбата е премахването на трите "Б" – болните, изсъхналите и благополучно счупените клони, които само изтощават растението и служат за развъдник на инфекции.

Следващата важна мишена са така наречените "лакомци" или водни лакомци. Това са силни, напълно вертикално растящи клони, които изникват директно от ствола или от дебелите скелетни клони. Те консумират огромно количество хранителни вещества, растат изключително бързо, но никога не раждат плод. Заедно с тях се премахват и всички клони, които растат навътре към вътрешността на короната, засенчват я и пречат на проветряването, както и тези, които се кръстосват или търкат един в друг, тъй като нараняват кората си. Накрая се изрязват и всички издънки, които се появяват в самата основа на ствола, директно от корена.

Златни съвети за безупречен резултат

Успехът на резитбата зависи до голяма степен от техниката и инструментите, които използвате. Винаги работете с изключително остри овощарски ножици и триони, за да правите гладки и чисти срезове без разкъсвания на кората. Преди да преминете от едно дърво на друго, задължително дезинфекцирайте инструментите със спирт, за да не пренесете евентуални болести или гъбични зарази из цялата градина.

Самите срезове трябва да се правят под ъгъл от около 45 градуса, точно над здрава, сочеща навън пъпка. Този наклон е критичен, тъй като позволява на дъждовната вода да се оттича лесно, вместо да се задържа върху раната и да предизвиква гниене. Всички по-големи рани с диаметър над два сантиметра трябва веднага да се запечатат със специална овощарска замазка или блажна боя, за да се предотврати навлизането на патогени в дървесината. Не на последно място, съобразявайте интензивността на подрязване с възрастта на дървото – младите фиданки се режат минимално, само за оформяне на скелета, докато старите дръвчета се нуждаят от по-сериозна резитба за подмладяване на короната.