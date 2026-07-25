Вчера лято, днес зима: Защо има толкова резки обрати?

След рекордните жеги през последните дни времето в България направи рязък завой. На места температурите паднаха с повече от 15 градуса, появиха се силен северозападен вятър, гръмотевични бури и проливни валежи. За мнозина промяната изглежда шокираща, но според метеоролозите тя има логично обяснение.

Причината е нахлуването на значително по-студена въздушна маса от северозапад, която изтласка горещия тропичен въздух, задържал се над Балканите през последните дни. При сблъсъка между горещия и студения въздух се образуват атмосферни фронтове, които носят силен вятър, гръмотевични бури и рязко понижение на температурите.

Синоптиците обясняват, че усещането за студ е още по-силно, защото идва непосредствено след продължителен период на екстремни горещини. Температурите от 24–29 градуса, които ще отчетем днес, всъщност са близки до нормалните за края на юли, но след дни с над 40 градуса контрастът се усеща като истинска есен. Тази сутрин термометрите отчитат 12 градуса за София, 4 на Витоша, 7 в Пирин. В Испания на фона на бедствието от пожари, причинени от жегите, сега е 28 градуса.

Според прогнозите подобни резки смени на времето ще стават все по-характерни. През последните седмици Европа преминава от рекордни горещини и пожари към мощни гръмотевични бури, градушки и чувствително захлаждане в рамките само на няколко дни.

Още в дългосрочната прогноза за юли Националният институт по метеорология и хидрология предупреди, че месецът ще се характеризира с много големи температурни амплитуди – от минимални стойности между 10 и 15 градуса до максимални между 38 и 43 градуса, като периодите на екстремни горещини ще бъдат прекъсвани от краткотрайни, но осезаеми застудявания.

Какво време ни очаква днес?

По данни на НИМХ днес облачността постепенно ще намалява и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове все още са възможни превалявания в Централна България и Рило-Родопската област, а следобед краткотрайни валежи с гръмотевици ще има главно в източните и планинските райони.

Ще остане ветровито, с умерен, а в Източна България временно силен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°, по Черноморието – между 24° и 27°, а морската вода ще е 24–25 градуса.