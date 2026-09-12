Става все по-опасно: Ел Ниньо ни разказва играта
ООН предупреждава за суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни
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ООН предупреждава за суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни
Суши, наводнения и екстремни температури заплашват реколтата, цените на храните, енергията и глобалната търговия, а икономическите щети могат да се ус...
Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
Експерт предупреждава: 45 „Марици“ липсват от българския участък на реката
Влизаш и за 5 минути започваш да се охлаждаш
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
Няколкото последователни горещи вълни са унищожили редица рекорди. Щипалки и медузи по морето
Учените се изправят пред нещо без прецедент – изключително силен Ел Ниньо на фона на вече рекордно затоплен климат
Над 300 души са евакуирани с лодки, пожарът изпепели къщи край Сивири
Екстремните температури, сушата и скъпият газ поставят ЕС под двоен натиск, а щетите за икономиката може да достигнат 180 млрд. евро
Западна Европа отчита рекордно топъл юни-юли, а климатологът предупреждава за нов горещ период у нас
Суша, валежи и жега - всяка част от земното кълбо ще реагира различно
Валежите са символични
България ще изкара рекордна реколта от 11 милиона тона зърно
Рядко явление в края на юли
Каменните тепета, асфалтът и липсата на вятър превръщат града в истинска „сауна“ през лятото
Пожарите са извън контрол, армията е мобилизирана, а властите с предупреждение
Синоптиците предупреждават, че подобни контрасти стават все по-чести
Според него валежите са полезни за природата, стига да не бъдат съпроводени със силен вятър, едра градушка
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки