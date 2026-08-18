Проф. Рачев отсече: Чакат ни 40 градуса и тропични нощи

Жълт код за силен вятър е в сила днес за шест области в страната. Валежите обаче ще бъдат оскъдни, а България продължава да има сериозна нужда от дъжд, предупреди климатологът проф. Георги Рачев.

„Аз силно се съмнявам, че някъде ще има стопански валежи. По-скоро ще е малка лятна буря, свързана повече с вятър, отколкото с валежите“, коментира той.

Дунав остава под наблюдение

Особено тревожна продължава да бъде ситуацията с нивото на Дунав. През следващите 5-6 дни ще стане ясно дали реката ще успее да задържи сегашните си нива.

Слаби валежи в горното течение на Дунав могат да донесат известно количество вода, но според проф. Рачев, докато тя достигне до българския участък, покачването ще бъде едва с около 1-2 сантиметра.

Това обаче може да се окаже достатъчно поне временно да бъде задържано нивото на реката и да се осигури нормалната работа на АЕЦ „Козлодуй“.

„Важното е то да е достатъчно поне още 5-6 дни, когато ще се отразят на нивото при нас валежите в горното течение на реката“, уточни климатологът.

Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни.

Отново 40 градуса

Краткото захлаждане обаче няма да продължи дълго. След него предстои нова гореща вълна.

От петък България ще попадне в челото на мощен въздушен поток от юг, който ще донесе много топъл и сух въздух от Северна Африка.

„В петък и събота ще бъде може би най-топло. Има вероятност да стигнем 39 градуса, а Сандански и Петрич нищо чудно да отбележат и 40“, прогнозира проф. Рачев.

В София също се очаква бързо повишаване на температурите. Около 36 градуса са прогнозирани за четвъртък, петък и събота.

В югозападните райони термометрите може да достигнат 39-40 градуса.

И нощите стават тропични

Затоплянето няма да се усеща само през деня. Нощните температури също ще се повишат и ще се задържат около 20-21 градуса.

След няколко по-свежи сутрини отново се очакват тропични нощи, при които температурите няма да падат достатъчно, за да донесат истинско облекчение от жегата.

Така днешното захлаждане се очертава като кратка пауза преди нова порция августовски жеги.