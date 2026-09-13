Проф. Рачев отсече: Чакат ни 40 градуса и тропични нощи
Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
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Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
400 милиарда долара годишно се въртят в пазара на минерална вода
Някои язовири са със 100% запълване
Създаваме оперативни звена, които ще дежурят денонощно, каза Росица Карамфилова
Заради очакваните интензивни валежи
Министерството на околната среда с горещи данни
Днес речните нива в по-голямата част от речните басейни ще се понижават
Има ли опасност?
Към момента няма неконтролируеми преливания
МОСВ следи под лупа нивото на водите
Причината са проливните дъждове
През тази година предстоят проверки по множество сигнали към „Напоителни системи“
Водната криза в Плевен е драстична, но проблемът е национален
Имаше години, в които се източваха язовири, кметове съсипаха ВиК сектора, каза той
За намиране на "златното сечение" между нуждите на поливното земеделие и водата за домакинствата
Какво решиха депутатите след тричасовия дебат за безводишето
Лъжат плевенчани за водата, каза бившият екоминистър Емил Димитров
Наблюдаваме количествата в язовирите. Няма повод за притеснение, каза Виолета Коритарова в Бургас
Основно 12 язовира се ползват за питейно-битово водоснабдяване в страната
Според данните на НИМХ засушаването у нас е ударило най-вече Западна и Северозападна България