Лидерът на СДС с разкрития за парите за язовирите

„Проблемът с водата не е само в Плевен, там е драстичен.

Като цяло водопроводната мрежа е на 60–70 години с тръби с много по-лошо качество от днешните и има нужда от подмяна навсякъде“, заяви в ефира на БНТ Румен Христов, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС.

Той подчерта, че сегашният кмет не може да носи вина, тъй като е на поста едва от две години, но според него предишният не е проявил достатъчно инициативност.

Христов посочи, че

правителството е силно ангажирано –

създадени са работни групи, експертни съвети и лично премиерът следи темата. „Когато не осигуряваш питейна вода, съвсем основателно всички граждани недоволстват. Да се пуска 2 пъти по два часа е крайно недостатъчно“, каза той.

Огромната цена на решението и нуждата от язовири

Христов отбеляза, че според Световната банка за справяне с водната криза в България са нужни 40 милиарда лева, а родни експерти оценяват сумата на около 30 милиарда. „Това означава, че не можем да направим всички ремонти за една, две или три години“, каза той. Според него има нужда и от изграждане на нов язовир, но и от повече валежи и сняг.

Христов защити управлението на средствата за язовирите, като заяви, че те не са източени: „Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците, както твърдят колегите от ПП-ДБ. Много от язовирите имат нужда от укрепване на стените, за да запазим водата. Упреците са много от страна на опозицията. Въпросът е сега да седнем и да решим.“

Войната на пътя и ролята на младите шофьори

По темата за тежките пътни инциденти Христов заяви, че „фаталните участъци са завършени“. Той подчерта, че основна вина за катастрофите имат неопитните шофьори. „Новите шофьори са в основата на големите инциденти. Тук аз виждам и ролята на родителите, които дават супер мощни коли на дете, което е навършило 18 години и е взело книжка преди месец,“ каза Христов.

Според него не бива да се чака трагедия, за да има реакция. „Не бива да се случва инцидент, да се случва загуба на човешки животи и тогава да се реагира. Трябва да има превенция и да се търси решение предварително,“ коментира той, като добави, че правителството вече работи в тази посока.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com