Извънредно! Радев обяви кога връчва първия мандат

Предсрочните парламентарни избори вече се очертават като все по-реалистичен сценарий, след като президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова година. Думите му бяха изречени по време на последната консултация с парламентарна група – тази на „Величие“, с което държавният глава на практика затвори кръга от разговори в 51-вото Народно събрание.

„Ще връча първия мандат след Нова година“, заяви Радев, като подчерта, че политическата ситуация ясно поставя на дневен ред темата за нови избори.

От името на „Величие“ на срещата присъстваха председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов, както и народните представители Юлиана Матеева и Павлин Петров.

По време на разговора президентът постави въпроса какви конкретни действия могат да бъдат предприети за възстановяване на доверието в изборния процес. В отговор Ивелин Михайлов направи остри изявления, като заяви, че е бил изнудван да смени политическата си принадлежност и че проблемите не се изчерпват само с изборния ден, а продължават и след него. По думите му страната се намира в „мафиотска диктатура“, която не може да функционира в условията на пазарна икономика.

Михайлов определи настоящото Народно събрание като нелегитимно още от самото му създаване и заяви, че формацията му е успяла да докаже сериозни нарушения, включително тотална подмяна на вота в цели общини.

Срещата с „Величие“ сложи край на консултациите на президента с парламентарните формации преди следващата стъпка по конституционната процедура. Румен Радев започна разговорите в понеделник с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“, във вторник се срещна с „Възраждане“ и ДПС-Ново начало, в сряда с БСП-Обединена левица и „Има такъв народ“, а в четвъртък – с „Алианс за права и свободи“ и МЕЧ.

С обявяването на срока за връчване на първия мандат политическият календар навлиза в решаваща фаза, в която възможността за нови избори вече не е хипотеза, а реална перспектива.

