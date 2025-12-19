Скандал в НС! Депутати се обиждат, почти се стигна до бой

Ново дъно беше достигнато в Народното събрание, след като лидерът на проруската партия Възраждане Костадин Костадинов и депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков забъркаха грозен скандал по време на пленарно заседание. Вместо дебат по същество за участието на България във Фонд на ЕС за Украйна, депутатите станаха свидетели на словесна престрелка, която бързо излезе извън всякакви рамки на парламентарно поведение.

Скандалът се разрази по време на декларация от трибуната на Костадинов, в която той нападна предстоящото гласуване за фонда и си позволи обиди по адрес на президента на Украйна Володимир Зеленски. През цялото време Манол Пейков го прекъсваше от място с висок глас, като репликите му допълнително нажежиха обстановката в залата.

Опитите на председателя на Народното събрание Рая Назарян да овладее ситуацията и да призове двамата към ред и спокойствие останаха без резултат. Напрежението ескалира, когато Костадинов използва трибуната, за да отправи крайно провокативни обвинения.

„Няколко алкохолизирани депутати има от ПП-ДБ. Тези алкохолни истерии трябва да бъдат прекратени. Това не е парламент, а кочина с алкохолици“, заяви той, като дори предложи въвеждането на практика депутатите да влизат в пленарната зала с дрегер за алкохол.

Последваха нови забележки от председателя Рая Назарян и към двамата, но те отново не дадоха ефект. Манол Пейков отвърна, наричайки Костадинов „боклук“, което предизвика мигновена реакция от страна на депутати от Възраждане, които наскачаха от местата си.

За да не се стигне до физическа саморазправа, председателят на парламента беше принудена да прекъсне заседанието и да даде 10-минутна почивка. Така Народното събрание отново се превърна не в място за законодателна работа, а в сцена на лични обиди, демонстрация на безконтролни емоции и пълна липса на политическа отговорност.

Скандалът за пореден път постави въпроса докъде може да стигне деградацията на парламентарния дебат и кой ще поеме отговорност за превръщането на законодателния орган в арена на публични разпри.

