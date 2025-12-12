Депутатите решават днес съдбата на правителството на Желязков

Очаква се като първа точка от дневния ред днес Народното събрание да гласува оставката на кабинета „Желязков“. Решението идва само ден след като премиерът Росен Желязков сам обяви пред медиите, че подава оставката на Министерския съвет, а документът вече е депозиран в деловодството на парламента. Гласуването се провежда на фона на поредното политическо напрежение и след шестия вот на недоверие към правителството заради несправяне с икономическата политика.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи още вчера във включване във Фейсбук, че оставката е включена като първа точка в петъчния дневен ред. Той подчерта, че не се предвижда каквото и да е „преформатиране“ на сегашния кабинет. Според него ситуацията е ясна и трябва да се действа бързо, за да се избегне допълнителна нестабилност.

В четвъртък, минути преди вота на недоверие, Желязков заяви пред журналисти в парламента, че подава оставка в дух на отговорност към обществото. „Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа“, коментира той. Така премиерът потвърди позицията си, че решението трябва да бъде взето в интерес на държавата, независимо от политическата цена.

Росен Желязков бе избран за министър-председател на 16 януари тази година със 125 гласа „за“, 114 „против“ и без нито един „въздържал се“, но управлението му остана под постоянен натиск и критики.

Днешното заседание на депутатите включва и редовния петъчен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Красимир Вълчев, Манол Генов, Петър Дилов, Жечо Станков, Теменужка Петкова и Георг Георгиев.

