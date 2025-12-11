Идва ли нова революция в БСП?

Размествания в бесепарските настроения заради многохилядните протести и надигането на вътрешната опозиция по места може да коства и поста на председателя на столетницата Атанас Зафиров, след като той вече е вицепремиер в оставка.

Намек за това отправи днес и в кулоарите на Народното събрание зам.-шефът на БСП-Обединена левица в парламента Кирил Добрев, който е и член на пленума. Добрев даде да се разбере, че има забележки към начина, по който досега БСП присъстваше във властта и без да назовава изрично името на вицето на Росен Желязков, намигна, че дните май са му преброени, както бяха и на кабинета:

"Що се отнася до моята партия - аз чувам гласа - и на хората от поколението на моя баща, и на по-младите, на които съм помогнал да се реализират в политиката и разговорът в БСП предстои", отсече той пред журналистите в законодателния орган.

В средите на социалистите вече се говори за свикването на извънредно заседание на конгреса максимално рано - още с пукването на пролетта.

Наред с това пък следващото издание на пленума се готви да е особено напрегнато за петимата представители на БСП във вече падналата изпълнителна власт, които ще трябва да представят отчети за свършеното в провалилия се кабинет.

