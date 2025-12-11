Извънредно от Борисов: Настоях за оставка днес, за да не ни заличат ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов дава извънреден брифинг пред журналисти, след като премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството.

"Изказването на Росен Желязков беше брилянтно. Направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме. За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес", каза Борисов.

"Искам да благодаря лично на Слави Трифонов и на колегите от БСП. От абсолютно провален План за възстановяване Томислав Дончев се справи и над 4 млрд. лв. влязоха в държавата", припомни той.

"Мечтата на младите хора да пътуват без граници, се случи. Случи се мечтата и да разплащат в евро. Не се случи при предишните четири правителства, а при това. 27 години България беше под мониторингов механизъм. При това правителство обаче падна", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Когато митниците и данъчните служби започнаха по указания на г-жа Петкова да събират повече приходи и да спират контранбандните канали, които изобилстваха по времето на Асен Василев, когато данъчните измами и краденето на ДДС беше преустановено, се събраха 8 млрд. и 600 мнл. лв. повече от миналата година. Тези пари къде изтекоха по времето на Асен Василев, когато еднолично назначаваше шефовете на митниците и службите", попита Борисов.

"Царя и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО. Историята след това заличи партиите им. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и Еврозоната и за да не ни заличат, настоях за тази оставка днес", разкри бившият премиер.

И добави, че не трябва да се сърдим на децата на площада и това, че мечтаят.

"МВР заслужава голям апломб за вчера, свърши голяма работа. Мисля, че хората разбраха, че се грижим за тяхното здраве и за това децата им да се приберат спокойно с метрото, което направихме ние. За 2 години в София не се е случило нищо освен кризи и боклук", продължи Борисов и припомни корупционния скандал в столицата и подадената оставка от Кирил Петков.

"Не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме. Какви идиоти трябва да сме, за да излязат на площада хиляди хора от септември насам. Имаме рекордни инвестиции у нас. Когато дойдоха санкциите, правителството се справи. Рафинерията работи. Работниците в Нефтохим-а са сигурни, че тя ще работи, ще си взимат заплатите и всичко ще е наред", добави председателят на ГЕРБ.

"Лидерите, които са на площада, исторически те не са участвали в нито едно важно нещо за България. Това е иронията на съдбата", обърна се Борисов към лидерите на "Демократична България".

"Имам само една забележка към Росен от изказването. Ние не можем да се разсърдим на децата и на хората. Да, с пръст трябва да посочим отговорните за това и това са - Радев, Василев, Денков, Атанасов, Мирчев, подред. Те са много петли. Защо не ни вкараха в еврозоната, защо не ни вкараха в Шенген", попита той.

"Сега като си отидете да разказвате на нашите хора и на нашите верни симпатизанти, които ме съсипват с епитети защо се огъвам и подавам оставка... Горд съм с вас, държахме се като истинска Европейска народна партия", продължи бившият премиер.

"Факт е, че похарчиха много пари, че олигарсите бяха там. Това вече си е грижа на Румен Радев и на Асен Василев. Голяма част от медиите обслужваха този процес и рискът да ни обърнат геостратегически е голяма. Ще го осъзнаят, но ще е късно", предупреди Борисов.

И припомни договора с "Боташ" и това, че сме задлъжнели със стотици милиони. "Опитваме се да го предоговорим, но трябва да се направят куп отстъпки. И ако го предоговорим, същите тези ще излязат и ще кажат, че сме се спазарили, но сега не е проблем за тях, че сме харизали на Турция 1 млн. и 50 хиляди", добави той.

Борисов призова своите хора да отидат по родните си места и да разкажат всичко това.

"Оставката е депозирана. Утре това ще бъде първа точка. И отсега им казвам. Никакво преформатиране няма да има. Няма да се катерят повече на гърба ми. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Ще се постараем да не се вдигнат цените. Но хората трябва да знаят, че правителството в оставка на практика не работи. Администрацията не иска да работи. Помолих за 20 дни, за тези 20 метра, но те и това не се съгласиха", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Протестът беше яхнат от тези, които обраха протестиращите. Забравиха ли младите хора цените на горивата при "Промяната", недоумява Борисов.

"Ние всичките сме родители, уважаваме децата си и младите хора и нямаме право както Иван Костов да им се разсърдим. Тези хора трябваше да поливат с шампанско Шенген и еврозоната. Какво счупихме и какво развалихме, ние изводите си ги направихме", сподели бившият премиер.

"Искам да сте уверени. Взехме правилното решение. Кметовете са сърдити, искаха да се приеме бюджет. Нека да върнем темата на политическата сцена. Нито ще преформатираме, нито след изборите, ако си мислят, че ще правим църкви, сглобки и манастири. Според мен новата сглобка вече е направена в някой манастир. Този, който направи нашата, го застреляха. Но да кажат тези на хората с "Възраждане" ли са, с Радев ли са, с "Величие" и са, с МЕЧ ли са. Ще бъдем силна опозиция и ще се постараем да победим на изборите. Няма нещо, от което да се срамуваме", отсече Борисов.

И добави, че не могат да стъпят на малкия пръст на Росен Желязков. "Отдъхнете си, свършихте много работа, предстои ни да гледаме отстрани какво ще направят тези многознайковци", категоричен е лидерът на ГЕРБ.

"Оставката, гласуване, удължаване на бюджета и да се оправят другите", заключи той.

