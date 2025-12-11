Борисов даде наставления на своите и показа новия знак на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде наставления на хората си, след като кабинетът "Желязов" хвърли оставка. Борисов повтори, че благодари на протеста, защото "му е свършил златна работа" и заяви, че оттук нататък ГЕРБ ще е силна опозиция. Каза, че знае какво ще се случи в следващите месеци, защото е видял през последните 4 години как действа ПП-ДБ. Но обеща, когато стане напечено, да помага, както е правил в инфарктни моменти досега.

Борисов скъса всички мостове с ПП-ДБ, като заяви, че няма да строят църкви, в които да правят нови сглобки, защото и този, който е направил първата, не е между живите. Бившият премиер припомни на Ивайло Мирчев, че когато е бил 200 килограма никой от ГЕРБ не му се е присмивал за теглото, като каза, че след като от едната страна има грозни епитети, нормално е и от другата страна да започнат.

Накрая Борисов припомни, че ГЕРБ има силна младежка структура, която ще се влее в ръководството на партията, и заяви, че ГЕРБ отново ще бъде първа сила на изборите.

Накрая показа и новия знак на ГЕРБ, който ще смени ръкопляскането. ГЕРБ оттук нататък започват да щракат с пръсти. А за приятелите му футболни фенове той добави и втори знак - емблематичното движение с ръка при гол.

