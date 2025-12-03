Борисов: Ще се съобразим с това, което искат хората и площада!

Всички трябва да се съобразим с това, което мислят на площада. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си в Инстаграм.

„Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция. Имаме тази култура. Това, което реших вчера, е на първо място стоят интересите на ГЕРБ“, каза Борисов два дни след протестите.

„Вкарахме България в еврозоната, вкарахме я в Шенген. Сега ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората, това което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява“, посочи той.

„Никой няма да се катери на ГЕРБ. Който иска да управляваме, ще управлява по начина, по който хората, а и ние, искаме. Иначе предсрочни избори“, коментира председателят на ГЕРБ.

„Минахме го осем пъти, ще го минем 16, ако трябва, но това не е добре за държавата. Затова се надявам да се оценява и да има толерантност, за да вървим напред“, каза още Бойко Борисов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com