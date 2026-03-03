Калин Стоянов със силно послание на 3 март

Да пазим свободата и корените си, да уважаваме историята си и да работим за силна и сигурна България. Това призова на националния празник Трети март бившият вътрешен министър Калин Стоянов, депутат от ПГ на ДПС-Ново начало.
Ето целия пост на Калин Стоянов:
Честит 3-ти март!
Днес почитаме героите на Освобождението и свеждаме глави пред подвига на всички знайни и незнайни герои, които с вяра, смелост и саможертва извоюваха свободата на нашата Родина.
Нека бъдем достойни за тяхната саможертва, да пазим свободата и корените си, да уважаваме историята си и да работим за силна и сигурна България.
Да живее България!
