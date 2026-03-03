Митрофанова се обади за празника и направи скандал!

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова отправи поздравления по случай 3 март - Деня на освобождението.

Тя напомни, че Руско-турската война от 1877-1878 г. е една от най-важните глави в нашата обща история, предаде Бг он ер.

"Днес, в деня на завършването на тази война и подписването на Санстефанския мирен договор, ние отдаваме почит на хилядите руски войници и офицери, лекари и медицински сестри, както и на българските опълченци, които се сражават за свободата на българския народ и плащат с кръвта си за възстановяването на държавността на България. Искрено сме благодарни на всички, които внимателно пазят тази памет, грижат се за паметниците на героите и полагат цветя пред тях", посочи Митрофанова в социалните мрежи.

Посланикът на Русия у нас отбеляза, че летописът на Освобождението безмилостно се пренаписва през последните години.

"Изтъкват се някакви "имперски амбиции" на Русия, докато нищо не се казва за наистина всенародното движение в защита на поробените български братя, което изиграва решаваща роля в обявяването на война на Османската империя от Александър II. Разпространяват се напълно безпочвени спекулации за "вината" на граф Н. П. Игнатиев за убийството на Апостола на свободата Васил Левски, докато ролята на руския пратеник в подпомагането на въстаниците и защитата на интересите на християнското население пред султана се игнорира", подчерта Митрофанова.

