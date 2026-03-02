Бащата на Сияна проговори за изборите

За по-малко от 48 часа събрахме над 6000 подписа от София, Пловдив, Варна и Плевен. Това написа във фейсбук профила си бащата на трагично загиналата Сияна - Николай Попов.

"Това не са просто подписи. Това е доверие и сила. Това е заявка, че хората не искат повече мрак. Благодаря ви. Страхотни сте", написа още той.

Припомняме, че Николай Попов реши да участва в предсрочните избори на 19 април. Създаденото от него гражданско движение "Сияние" ще бъде във вота в коалиция с партии.

