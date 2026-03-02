Политика

Горещо: Росен Желязков поема нова важна роля?
02 мар 26 | 17:50
Агенция Стандарт

Димитър Радев ще предложи бившия премиер Росен Желязков за подуправител на БНБ. Това твърди "Фокус", позовавайки се на сигурен източник.

Сега, след като Андрей Гюров стана служебен министър-председател, трябва да бъде избран нов подуправител на Българската народна банка на негово място.

Каква е процедурата?

Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране. 

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство.

