Обявиха нов депутат от "Възраждане" след смъртта на Славчо Крумов

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на партията

Снимка: БТА
02 мар 26 | 16:12
Агенция Стандарт

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат от партия "Възраждане", съобщи БТА.

С писмо до членовете на ЦИК от 2 март 2026 г. председателят на Народното събрание ги уведомява, че е починал народният представител Славчо Крумов от партия „Възраждане“.

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ -  Вениамин Иванов Воденичаров, за избран за народен представител.

На 1 март лидерът на партията Костадин Костадинов съобщи във Фейсбук, че народният представител от парламентарната група на „Възраждане“ Славчо Крумов е починал.

Автор Агенция Стандарт
