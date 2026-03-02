Пеевски регистрира ДПС за изборите

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски и зам.-председателите на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Искра Михайлова, Ертен Анисова, Халил Летифов, Станислав Анастасов, Ерол Мюмюн и Радослав Ревански регистрираха за самостоятелно участие в предсрочните парламентарни избори партия Движение за права и свободи.

С представените на ЦИК документи за регистрация на ДПС, беше внесена подписка от точно 12 222 подписа, които са израз на подкрепата и разбирането за нашата работа през последните месеци, както и готовността на всички структури на партията да работят активно за изборите, каза Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Тръгваме със самочувствието, че хората ни разбират и ни подкрепят! Ще направим позитивна кампания за позитивното бъдещето на България, като държава, която решава проблемите на хората, допълни тя.

Радослав Ревански, зам.-председател на ДПС и кмет на Белица, подчерта, че ДПС не прави кампания само по време на избори. Ние работим постоянно за хората и на 19 април ще видите колко е благодарен избирателя на ДПС с лидер Делян Пеевски, каза Ревански и напомни “Бихме казали на нашите опоненти да се учат от нас и да имат човешко отношение към хората”.

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който също е зам.-председател на ДПС подчерта, че ДПС винаги прави позитивна кампания и винаги се стреми да достигне до всеки един гражданин, да чуе проблемите и да решава проблемите на хората.

ДПС ще продължава да прави политика да защитава традиционното българско семейство, независимо от етноса, каза Ерол Мюмюн.

