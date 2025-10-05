Европейско рамо за призива на Пеевски! Край на мрежата на Сорос
Унгарското издание Magyar Nemzet цитира лидера на ДПС-Ново начало
Подкрепям Борисов, да закрием ДАИ, каза лидерът на ДПС-Ново начало
Огромен успех за България
Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве. Нашата мисия са хората и техният днев...
Лидерът на ДПС-Ново начало със специален поздрав към хората за Деня на независимостта
Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи, заяви лидерът на ДПС-Ново начало
Вотът на недоверие бе загуба на време, каза лидерът на ДПС-Ново начало
Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората, заяви лидерът на ДПС-Ново начало
Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца, пожела лидерът на ДПС-Ново начало
За наглите извършители на посегателството да се приложи цялата строгост на закона, призова лидерът н...
По-рано Наталия Киселова свика извънредно комисията по околната среда и водите
Лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало поиска създаването на национален борд по водите
Йълдъръм е на работно посещение в България
Институциите незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити, настоява лидерът на ДПС...
Държавната собственост да се използва за болници и детски градини, настоя лидерът на ДПС-Ново начало
Защити държавната собственост, категорична е пиар експертът
Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо, заяви лидерът на...
Днес партията е стабилизирана, подмладена и стратегически водена
"Промяната" се провали, затъна в корупция
Ето какво предвижда проектът за борба с корупцията, внесен от ДПС-Ново начало