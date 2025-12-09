НЕ на омразата! ДПС с 24 митинга в защита на стабилността

Това не се е случвало в България. Стотици хиляди хора излизат днес на митинги, за да защитят стабилността на България и държавността, за да кажат НЕ на омразата, насаждана от опозицията, начело с ПП-ДБ.

24 митинга в цялата страна прави ДПС-Ново начало. Митингите са срещу политическото напрежение, ескалирано от опозицията, срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и срещу провалянето на приемането на бюджета, в който са заложени редица социални политики за хората.

ДПС-Ново начало пълни площадите днес както в големите градове като Кърджали, Враца, Монтана, Хасково, Търговище, Разград, Смолян, така и в малки населени места като Белица, Сърница, Ветово, Провадия, Луковит.

Всички митинги ще започнат в един и същи час – 18:00.

Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, заяви преди ден ДПС-Ново начало.

"И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората”, обявиха още от партията на Делян Пеевски.

По мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, заяви в понеделник Делян Пеевски, който отиде в Кърджали, за да се срещне с актива на партията.

Ние не делим хората, те делят хората, заяви Пеевски, визирайки ПП-ДБ. Те смятат, че като има протести в “триъгълника на властта”, оттам те ще командват България. За мен това, което те наричат “триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И Президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерски съвет също.

Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът на ДПС.

Власт няма без хората, ние сме призвани да служим и ние това го изпълняваме, категоричен бе Пеевски.

ЕТО КЪДЕ ЩЕ СА МИТИНГИТЕ

Белица - центъра на града

Руен - площада пред общината

Провадия - централен площад

Велико Търново - пл."Майка България"

Видин - площада пред общината

Враца - площад между читалището и общината

Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"

Кърджали - пл.“Освобождение”

Кюстендил- пл."Велбъжд"

Луковит- централен площад

Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация

Сърница- пред общината

Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"

Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“

Разград - пл."Независимост"

Ветово (област Русе) - пред общинска администрация

Дулово - площада пред общината

Сливен - пл.,,Цар Освободител"

Смолян - бул."България" 67

Ботевград - централен градски парк

Търговище - пред сградата на Драматичен театър

Хасково - пл. „Свобода“

Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"

Ямбол - на площада до общината.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com