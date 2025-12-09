НЕ на омразата! ДПС с 24 митинга в защита на стабилността

Това не се е случвало в България. Стотици хиляди хора излизат днес на митинги, за да защитят стабилността на България и държавността, за да кажат НЕ на омразата, насаждана от опозицията, начело с ПП-ДБ.
24 митинга в цялата страна прави ДПС-Ново начало. Митингите са срещу политическото напрежение, ескалирано от опозицията, срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и срещу провалянето на приемането на бюджета, в който са заложени редица социални политики за хората.
ДПС-Ново начало пълни площадите днес както в големите градове като Кърджали, Враца, Монтана, Хасково, Търговище, Разград, Смолян, така и в малки населени места като Белица, Сърница, Ветово, Провадия, Луковит.
Всички митинги ще започнат в един и същи час – 18:00.
Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, заяви преди ден ДПС-Ново начало.
"И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората”, обявиха още от партията на Делян Пеевски.
По мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, заяви в понеделник Делян Пеевски, който отиде в Кърджали, за да се срещне с актива на партията.
Ние не делим хората, те делят хората, заяви Пеевски, визирайки ПП-ДБ. Те смятат, че като има протести в “триъгълника на властта”, оттам те ще командват България. За мен това, което те наричат “триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И Президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерски съвет също.
Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът на ДПС.
Власт няма без хората, ние сме призвани да служим и ние това го изпълняваме, категоричен бе Пеевски.
ЕТО КЪДЕ ЩЕ СА МИТИНГИТЕ
Белица - центъра на града
Руен - площада пред общината
Провадия - централен площад
Велико Търново - пл."Майка България"
Видин - площада пред общината
Враца - площад между читалището и общината
Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"
Кърджали - пл.“Освобождение”
Кюстендил- пл."Велбъжд"
Луковит- централен площад
Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация
Сърница- пред общината
Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“
Разград - пл."Независимост"
Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
Дулово - площада пред общината
Сливен - пл.,,Цар Освободител"
Смолян - бул."България" 67
Ботевград - централен градски парк
Търговище - пред сградата на Драматичен театър
Хасково - пл. „Свобода“
Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
Ямбол - на площада до общината.
