Пеевски в обновения Кърджали: Държавата трябва да е стабилна, за да се работи за хората!

Ремонтираната сграда на училище „Кирил и Методий“, новата датска градина във „Възрожденци“, завършените след ремонти улици – Делян Пеевски писа „Отличен“ за свършеното от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, предаде 24 Родопи.

„Затова трябва държавата да е стабилна, да има добър бюджет. Защото само така може да се работи за хората и те да са доволни. А, гражданите искат това – спокойствие и да се работи за тях“, обяви Делян Пеевски в областния град.

Той се разходи в центъра на Кърджали, придружаван от всички кметове на седемте общини, народни представители, председатели на Общински съвети от Движението.

„Дотук държавата е събрала с 8 милиарда и 600 милиона лева повече приходи в сравнение с мината година когато управляваха пудели и пачки. Когато Кокорчо със своя главен секретар на МВР и шефката на „Митниците“ ограбваха България“, посочи Пеевски.

Лидерът на ДПС посети новата джамия в Кърджали, където бе посрещнат от главния мюфтия Мустафа Хаджи. Делян Пеевски не пропусна да влезе и в храм „Свети Йоан Предтеча“.

