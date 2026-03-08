Скандалът трещи! Теодора Еврото си призна за Пепи Еврото

Да, да, аз съм на видеозаписа с Петьо Еврото! Това си призна скандалната европрокурорка Теодора Георгиева в студиото на Лора Крумова по Нова. Съвсем наскоро екипът на европрокурорът Лаура Кьовеши я обяви за виновна по разследването срещу нея за злоупотреби и обяви, че обмисля уволнението й.

Българският представител в колегията на Европейската прокуратура Теодора Георгиева няколко пъти е била в офиса на Петьо Петров, известен и като Пепи Еврото в ресторанта "Осемте джуджета" в София.

Теодора Георгиева си призна, че тя е на видеото с Еврото, на което се чува как той й обяснява, че тя е изборът им за българския представител в европрокуратурата, ръководена от Лаура Кьовеши.

На въпрос колко пъти е била в "Осемте джуджета", Георгиева първо обяви, че не си спомня. После пък каза, че била "два-три пъти". Георгиева се оплете в оправданията си и обяви, че записът бил манипулиран, но така и не можа да обясни с какво точно.

Само преди два дни стана ясно, че МВР в разрез с всички правила е сложило охрана на Теодора Еврото, защото тя обявила, че се страхува за себе си. Скандалният МВР-министър Емил Дечев каза, че сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева, но не обясни какво точно застрашава сигурността на уличената прокурорка.

Георгиева призна, че на записите наистина е тя. Била е там от любопитство. Георгиева твърди, че не е знаела кой е Петьо Петров. На един от записите Теодора Георгиева и Петьо Еврото обсъждат избора на български европрокурор. Накрая Петьо Еврото ѝ казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане".

На 25 февруари Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Колегията е приела за установени нарушенията, описани в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции. Колегията не наложи наказание, тъй като нарушенията са толкова сериозни, че може да се стигне и до освобождаване от длъжност на европейския прокурор от България.

Лидерът наДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски обяви предидва дни, че ще сезира ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура с копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. По негови думи за пръв път преди една година е подал сигнал, но не е получил отговор от прокуратурата.

„Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината“, посочи още Пеевски.

„Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата й с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите й със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество“, заяви Пеевски.

