Скандалният случай на европрокурор Георгиева: Отстранена от Люксембург, с охрана от МВР у нас

България е страна, богата на парадокси, но до такъв като случая с българската европрокурорка Теодора Георгиева все още не бяхме стигали. Макар и да бе временно отстранена от поста си заради груби дисциплинарни нарушения и да я грози уволнение в Люксембург, Георгиева се радва на редки привилегии и почести у нас. Например охрана от държавата в лицето на МВР.

Преди две седмици стана ясно, че разпореденото от главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши вътрешно разследване срещу Георгиева е приключило с извода, че българската европрокурорка е виновна по обвиненията за сериозни нарушения при работата си.

Дисциплинарното производство

Дисциплинарното производство срещу нея беше образувано заради пряка неправомерна намеса при делото за разширяването на българското газохранилище „Чирен“. Според неофициална информация, при самото разследване са открити и други случаи, в които Георгиева се е месила и е оказвала натиск върху работата на делегираните прокурори, натоварени да проверяват на местна почва делата, водени от европрокуратурата. Затова, макар Дисциплинарната колегия на институцията да я намери за виновна, звеното забави решението за съдбата й. Причината е, че може да й наложи само забележка, а според европейския главен прокурор Лаура Кьовеши извършеното от нея е за далеч по-тежко наказание - уволнение. Затова Кьовеши информира за казуса Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС, тъй като само те имат право да сезират Съдът на Европейския съюз, който -от своя страна – е единственият с правомощия да отстрани окончателно българския европрокурор от поста му.

Докато в Брюксел и в Люксембург се решава съдбата й, Георгиева трябваше да се прибере с полет в България в четвъртък вечерта. Но вместо да й потърси отговорност, след като нанесе пред европейските институции тежък удар върху имиджа на държавата ни, служебният кабинет й е приготвил почести и персонална защита. Според информация на „Гласове“, вътрешният министър Емил Дечев е разпоредил на МВР да поеме охраната на Георгиева, веднага щом кацне от Люксембург.

Охрана с пари на данъкоплатците

С какви правни аргументи е предоставена охрана на Георгиева от държавата в лицето на МВР е пълна енигма. Още повече, че тя е с прекъснати правомощия и без право на заплата – т.е. дори вече не е овластено лице. На какво отгоре Дечев разпорежда да бъде пазена от персонална патрулка и полицаи, чиито заплати идват от джоба на всички нас – данъкоплатците, е въпрос с повишена трудност. Далеч не стои така обаче въпросът защо го прави. С огромна степен на вероятност - заради тежките обвързаности на Георгиева със същия олигархично-корпоративен кръг, към който принадлежи и Дечев и чието прокси в политиката е коалицията, която го инсталира на поста вътрешен министър. А именно – ПП-ДБ и кръгът „Капитал“ на Иво Прокопиев.

Протеже на Пепи Еврото, личен прокурор на Бобокови и кръга „Капитал“

Завесата над зависимостите на Георгиева с представители на олигархичните среди в България, които всъщност е призвана да разследва, започна да се повдига миналата година. Тогава в медиите се появи запис, направен в превърналия се в символ на задкулисието в Темида ресторант „Осемте джуджета“, притежание на бившия следовател Петър Петров-Пепи Еврото. На записа, правен през 2020 г., се вижда и чува как Пепи Еврото, който бе осветен като кадровик в сянка в съдебната система, договаря с Георгиева, че тя ще заеме поста на български европрокурор. По това време тя е класирана чак на трето място в процедурата, стартирана от Висшия съдебен съвет, но след разговора рязко се озовава в ролята на основен претендент за позицията и в крайна сметка я заема.

Едва ли нещо от това щеше да е възможно, ако Теодора Георгиева не беше подплатена с „правилната“ биография и връзки. Съпругът й - Васил Георгиев, е дългогодишен мениджър във фирми на братята Атанас и Пламен Бобокови, като за шестте месеца от края на 2021 г. до средата на 2022 г., в които на кормилото на държавата беше кабинетът на ПП-ДБ, оглавен от Кирил Петков, беше и зам.-министър на вътрешните работи.

Самата Георгиева също е сред любимците на ПП-ДБ, поне до скоро. Допреди да изтече в публичното пространство записът от кабинета на Пепи Еврото, който освети задкулисните й зависимости, тя беше фаворитизирана не само от Кирил Петков и компания, но и от всички останали проксита на кръга „Капитал“ – в медиите и в НПО сектора. Показателен факт е, че медийният флагман на тази корпоративно-олигархична мрежа – едноименното издание „Капитал“, бе предпочитана от Георгиева трибуна за изява, докато беше действащ европрокурор. А когато стартира разследването срещу нея, пак там излезе и единственото и интервю по темата.

На този фон, решението на служебния вътрешен министър Емил Дечев да я посрещне с почести и охрана от МВР е гротескно, но напълно обяснимо от гледна точка на задкулисието, чийто персонален европрокурор беше Георгиева. Необяснимо е обаче за нас като общество и данъкоплатци, от чиито джобове всъщност ще дойде заплащането на масрафа, организиран от Дечев и останалите представители на задкулисието, поели кормилото на държавата чрез служебния кабинет.

