ПП-ДБ не вижда път към сътрудничество с Румен Радев

На фона на задълбочаващата се политическа нестабилност и на практика вече започналата предизборна кампания евродепутатът и представител на ПП-ДБ Никола Минчев заяви ясно, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество между коалицията и евентуален политически проект, свързан с президента Румен Радев. В интервю за БНТ той определи евентуалното навлизане на Радев в активната парламентарна политика като ключов фактор, който ще пренареди вътрешнополитическата динамика, но и като сериозно предизвикателство за ПП-ДБ.

Минчев подчерта, че вътрешните теми около подреждането на кандидат-депутатските листи и напрежението около отделни фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт. По думите му това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията и на ниво партийни ръководства, без да се изнасят в публичното пространство. Според него подобни спорове не са най-големият проблем нито за ПП-ДБ, нито за страната, като истинското предизвикателство е борбата за протестния вот и появата на нови политически играчи.

Именно в този контекст Минчев постави ролята на Румен Радев, като отбеляза, че евентуалното му излизане от президентската институция и участие в парламентарната политика би имало силен ефект върху обществените нагласи. Въпреки това той беше категоричен, че не може да си представи съвместна работа с проект, свързан с държавния глава, предвид позициите и поведението му през последните девет години. По думите му ПП-ДБ трябва да търси начин да отстоява собствената си визия, а не да се адаптира към чужд политически център.

По отношение на положението вътре в коалицията Минчев заяви, че между ПП и партньорите от „Демократична България“ няма съществени разминавания. Той подчерта, че двете формации споделят обща визия за демократично управление, силни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране, което изключва различен подход към евентуален президентски политически проект.

Евродепутатът отправи и критика към част от публичните позиции на Румен Радев, свързани с ролята на Европейския съюз. Според него внушенията, че Европа трябва да се учи от модели като Китай, Русия или САЩ, подкопават усилията за утвърждаване на ЕС като самостоятелен и силен геополитически фактор.

Минчев изрази сериозни притеснения и от ефекта на продължителната политическа криза върху доверието в институциите и върху отношенията на България с европейските партньори, особено в сфери като сигурността и отбраната. Той беше особено критичен към решението за закриване на Антикорупционната комисия, като подчерта, че ангажиментите по Плана за възстановяване са свързани с реформа и гарантиране на независимостта на този орган, а не с неговото премахване. По думите му това ще бъде внимателно следено от Европейската комисия и изпраща тревожен сигнал за нежелание за реална реформа.

По темата за служебното правителство Минчев коментира и евентуалната номинация на Андрей Гюров за служебен министър-председател, като заяви, че от всички възможни кандидати именно той е човекът, когото познава най-добре и когото смята за най-подготвен. В същото време евродепутатът изрази резерви към други потенциални имена, които според него са свързани с настоящото управляващо мнозинство и определени икономически кръгове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com