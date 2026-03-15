Атанас Атанасов с култов лаф за надениците и листите

Напрежение в "Продължаваме промяната" заради Даниел Лорер и Явор Божанков. Според Асен Василев и Николай Денков двамата нямат място в листите за новия парламент, защото гласуваха различно от ПП. "Промяната" дори включи в поканата си към "Демократична България" за коалиция на вота специална точна, че кандидати, отхвърлени от една от партиите, няма да намерят място в листите.

ДСБ обаче е категорично против отстраняването на Лорер и Божанков. Лидерът Атанас Атанасов от седмици се бори за тях.

„Ние сме коалиция, трипартийна. Ние сме политическата сила, която твърдо гледа на Запад. Ние сме привърженици на западната демокрация. И поради тази причина, включително в отношенията между партиите, трябва да има диалог и да се решават включително и конфликтни въпроси, като този в случая. Нашата позиция е, че тези двама колеги, Божанков и Лорер, са много стойностни хора, много последователни, авторитетни хора, които включително носят позитиви на коалицията и гласове. И поради тази причина би трябвало да бъдат в листите", коментира Атанасов в студиото на "120 минути".

Атанасов подчерта, че преговорите ще продължат на лидерско ниво и пусна култов лаф за надениците и листите: „Утре е решаващият момент, когато трябва на масата на преговорите да решим, ще бъдат ли кандидати за депутати Божанков и Лорер или не. Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре. Нашите преговорни екипи на места са установили противоречие и тези въпроси също трябва да бъдат решени на лидерско ниво. Но ние сме демократични организации и би трябвало като интелигентни, образовани и разумни хора да намерим най-доброто решение.“

