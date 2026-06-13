Мъск пред исторически рекорд!

Борсовият дебют на "СпейсЕкс" може да направи до часове Мъск трилионер. Нетното му състояние ще нарасне с около 275 милиарда долара. Рекордното първично публично предлагане на акции на „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск вече е факт. Компанията потвърди продажбата на около 555,6 милиона акции на емисионна цена от 135 долара за акция, с което набра приблизително 75 милиарда долара (64,8 млрд. евро) и проправи пътя за началото на борсовата търговия днес, предаде ДПА. Така „СпейсЕкс“ постави нов рекорд за най-голямо първично публично предлагане в историята. Досегашният рекорд принадлежеше на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco), която при листването си през 2019 г. набра над 29 милиарда долара, съобщи БТА.



След дебюта си компанията е оценена на около 1,77 трилиона долара, което я поставя сред най-скъпите дружества в света.



Пазарната ѝ капитализация надхвърля тази на „Мета“ (Meta), собственик на социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook). Теоретично Мъск е на крачка от статута на първия трилионер в света. Допълнителен ефект от рекордното листване на „СпейсЕкс“е рязкото увеличение на личното богатство на Илон Мъск.



Според изчисленията на индекса за изчисляване на състоянието на милиардерите на Блумбърг (Bloomberg Billionaires Index) нетното му състояние ще нарасне с около 275 милиарда долара до приблизително 970 милиарда долара въз основа на емисионната цена от 135 долара за акция. Това поставя Мъск само на крачка от превръщането му в първия човек в света с богатство от над един трилион долара благодарение на оценката на „СпейсЕкс“ и дела си в производителя на електромобили „Тесла“ (Tesla). Според някои финансови медии прагът от 1 трлн. долара вече е достигнат.

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