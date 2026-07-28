Мащабна инвестиция в съседна страна. Засяга директно България

Ключова инвестиция за България и региона вече е факт!

Полската модна група LPP, собственик на брандовете Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito, откри нов логистичен център край Букурещ, който ще обслужва магазините в България, Румъния и Гърция. Инвестицията цели по-бързи доставки, по-добро снабдяване и подкрепа за разширяването на веригата Sinsay у нас.

Новата база е с площ 56 000 кв. м и вече обслужва магазините на групата в Румъния, България и Гърция, като повишава ефективността на регионалната верига за доставки.

С капацитет от около 35 милиона артикула, складът е проектиран така, че да позволява бъдещо разширение и да подкрепи растежа на марката Sinsay и останалите операции на LPP в региона, пише dbr.bg.

Стратегическа инвестиция за региона

Новата инвестиция укрепва логистичната инфраструктура на LPP Logistics в Югоизточна Европа. Благодарение на стратегическото си местоположение в близост до Букурещ и до дистрибуционния център, открит през ноември 2025 г., компанията ще може да обслужва както физическите магазини, така и онлайн поръчките от една локация.

Откриването на центъра бележи и завършването на възстановяването на логистичната инфраструктура след пожара, който засегна предишния склад през миналата година.

„Откриването на новия дистрибуционен център само година след извеждането от експлоатация на предишния склад показва оперативната ефективност на LPP Logistics и способността на екипа ни бързо да възстановява критична инфраструктура. Не просто възстановихме стария капацитет, а изградихме модерна база, подготвена за бъдещото разширяване на групата, особено на Sinsay“, коментира главният изпълнителен директор на LPP Logistics Себастиан Солтис.

В момента новият център може едновременно да обслужва 454 магазина, а след планираното разширение в началото на 2027 г. капацитетът ще достигне 900 магазина.

До края на тази година в логистичния център ще работят над 300 души, като броят им ще се увеличи след разширението.

LPP въвежда близо 1000 робота

Една от най-интересните характеристики на новия център е високото ниво на автоматизация. В него вече работят 948 робота, доставени от HAI Robotics, които подпомагат обработката и съхранението на стоките.

В момента в склада се съхраняват около 7.5 милиона артикула.

Рекордни приходи в Румъния, но по-ниска печалба

Румънското дружество LPP Romania Fashion, което управлява марките Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito, е отчело най-високите си приходи досега.

През 2025 г. оборотът достига близо 2.4 млрд. румънски леи, което е ръст от 19% спрямо предходната година.

В същото време нетната печалба намалява за втора поредна година – до около 10.7 млн. леи, или с 53% под нивото от 2024 г.

Средният брой на служителите нараства с 60%, достигайки 2757 души.

България остава ключов пазар

LPP продължава активно да разширява присъствието си в региона, като основен двигател на растежа е Sinsay.

Само през последната година компанията е открила около 60 нови магазина в Румъния, а общият брой на обектите под марките Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp и House вече достига приблизително 250.

Групата е основана през 1991 г. в полския град Гданск и днес оперира в 35 държави с 3748 магазина, като сред най-важните ѝ пазари са Полша, Румъния, Чехия, Словакия, Унгария и балтийските държави. България също е сред стратегическите пазари на компанията, а новият логистичен център край Букурещ ще подобри снабдяването на магазините у нас.