Почина емблематичния бивш кмет на Варна

Огромна скръб и тежка загуба покрусиха Варна и цяла Източна България след внезапната кончина на един от най-уважаваните местни управници. Бившият кмет на морската столица Богдан Караденчев издъхна рано тази сутрин в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“. Лекарите в елитното лечебно заведение са се борили до последно за живота му, но състоянието на 82-годишния политик се е влошило фатално след тежки усложнения от прекаран масивен инсулт.

Епоха в управлението: От „Аспарухово“ до върховете на общината

Богдан Караденчев оставя незаличима следа в съвременната история на Варна, след като години наред отдаваше енергията си за развитието на града. Той беше дългогодишен стълб в местното самоуправление, като освен кмет на целия град, остави сърцето си и като успешен управник на ключовия район „Аспарухово“. Името му се свързва с десетки мащабни инфраструктурни проекти, а колегите му в Община Варна го помнят като строг, но изключително справедлив ръководител, който никога не предаде принципите си.

Левицата в траур за своя ветеран

Смъртта на Караденчев отвори огромна празнота и в редиците на Българската социалистическа партия (БСП), където той заемаше редица отговорни ръководни постове през десетилетията. Социалистите в морската столица описват своя ветеран като истински обединител и моралната съвест на партията в региона. Съболезнования към опечаленото семейство и близките на големия варненец валят от политици от целия спектър, а гражданите се готвят да го изпратят в последния му земен път. Поклон пред светлата му памет!

