Шефът на КЗП се произнесе за спекулата. Говори и за космическите цени

Докато хиляди български туристи изпадат в шок от космическите сметки по родното Черноморие, Комисията за защита на потребителите (КЗП) хвърли истинска бомба с твърдението, че масова ценова спекула по морето липсва. Председателят на ведомството Александър Колячев официално замаза скандалите, обявявайки, че сигналите за безумни цени на шезлонги, чадъри и храна по заведенията са просто изолирани инциденти. Според него браншът масово спазва правилата, а шокиращите суми, които ежедневно взривяват социалните мрежи, не отразявали реалната пазарна картина.

Статистика срещу реалност: Нарушенията били под 10 процента

Инспекторите на КЗП са провели масирани проверки в стотици заведения за хранене, хотели и плажни ивици по цялото Черноморие. Вместо очаквания масов резил обаче, държавните проверяващи са констатирали нарушения в минимален брой от обектите – под 10 процента. Като оправдание за лекото поскъпване на услугите чиновниците изтъкват официалната месечна инфлация за юни от 2 процента. Потребителите обаче беснеят, че сумите в менютата на юг и на север са скочили двойно, а дребните глоби за липса на грамажи или обявени ценоразписи изобщо не стряскат некоректните ресторантьори.

Под лупа

Въпреки спокойния тон на чиновниците, КЗП е изискала пълна и подробна информация от всички концесионери на плажове за строго сравнение на цените спрямо минали периоди. Търговците по пясъка са принудени да представят железни писмени доказателства за всяко поскъпване на плажните услуги. Инспекторите следят изключително денонощно и за несъответствия при задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро във връзка с подготовката за еврозоната. Контролните акции продължават по график, но въпросът дали държавата умишлено не затваря очи пред наглия обир на туристите, остава отворен.