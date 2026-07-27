Созопол стана имотен вулкан. Новите стопани

Созопол стана имотен вулкан, който изригва с нови сделки, нови купувачи и нови цени. Пазарът се развива с темп, който надминава всички очаквания: от стария град до новите квартали, от крайбрежните резиденции до затворените комплекси, всичко се продава, всичко се търси, всичко расте. След рекордните сделки в Бургаска област през 2025 г. Созопол се откъсва напред като най-динамичната точка на Южното Черноморие, където цените не просто се покачват, а се утвърждават като премиум стандарт.

Цените, които пренаписват пазара

Имотите в Созопол вече се движат в диапазона на най-скъпите морски локации в България. Новото строителство достига стойности между 1 500 и 3 500 евро за квадратен метър, а в някои бутикови проекти - и повече. Къщите в Стария град се превръщат в колекционерски обекти, които рядко излизат на пазара и се купуват мигновено. Ваканционните апартаменти в новите комплекси се продават още преди завършване, а къщите с морска гледка са най-търсеният продукт – символ на престиж и дългосрочна инвестиция. Пазарът е толкова активен, че дори имоти, които преди години трудно намираха купувач, днес се продават за дни.

Новата архитектура на търсенето

Созопол предлага пълния спектър от имотни продукти. Затворените комплекси с басейни, охрана и зелени площи са предпочитани от чужденците и от българите, които търсят спокойствие и сигурност. Ваканционните апартаменти са хит сред купувачите, които искат втори дом или инвестиция с потенциал за отдаване под наем. Къщите – особено тези с панорама към морето, са най-скъпият и най-желан сегмент, защото съчетават престиж, пространство и възможност за целогодишно обитаване. Пазарът е разнообразен, но общото между всички сделки е едно: търсенето изпреварва предлагането.

Чужденците - новите господари на южния бряг

Чужденците вече оформят своята карта в Созопол. Германци, австрийци и холандци търсят спокойни морски градове с европейска инфраструктура и сигурна правна среда. Скандинавците – предимно шведи и датчани, купуват заради климата и възможността за целогодишно обитаване. Британците, след Брекзит, гледат на Созопол като на своя европейска база.

Най-голямата изненада са поляци и чехи, които силно навлизат на пазара на ваканционните имоти. Има и купувачи от Израел, които предпочитат ново строителство и затворени комплекси. Украински семейства също присъстват на пазара, търсейки дългосрочна сигурност. Всички те виждат в Созопол не просто курорт, а европейска крайбрежна зона с висока стойност и нисък риск.

Българският купувач

Профилът на българския купувач в Созопол се промени. Това вече не са спекулативни инвеститори, а хора с дългосрочни планове: семейства, които търсят втори дом; професионалисти, които искат място за целогодишно живеене; предприемачи, които виждат потенциал в отдаването под наем; хора, които търсят престижна локация за бъдещето си. Българският купувач е по-взискателен, по-платежоспособен и по-ориентиран към качество. Той избира не просто квадратни метри, а среда, инфраструктура, гледка, възможност за живот. Именно този нов профил прави пазара стабилен и устойчив.

Градът, който променя правилата

Созопол вече не е сезонен курорт, а целогодишна имотна територия. Пазарът му е вулкан – изригва с нови проекти, нови купувачи и нови ценови нива. Чужденците го превръщат в международна точка, българите – в престижен дом, а инвеститорите – в сигурна територия. Това е градът, който пренаписва картата на Черноморието и задава нов стандарт: имотите тук не просто се купуват, те се желаят.