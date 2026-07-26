Румънци преобръщат имотния ни пазар. Ударни сделки

Румънци обръщат имотния ни пазар по морето. Варна кипи от сделки. Градът се превърна в магнит за купувачи от три различни посоки - местни жители, които търсят повече пространство, българи от вътрешността, които искат дом край морето и новата вълна от чужденци от Румъния, Молдова и Украйна, които виждат региона като стабилна зона с добра инфраструктура и сигурност. Тази тройна сила създава бум, който вече променя картата на крайбрежието.

Златните предградия: Бриз, Евксиноград, Траката

Най-ярко кипи строителството в крайбрежните квартали на Варна. Бриз се превърна в символ на новия градски комфорт - модерни кооперации, панорамни апартаменти, бърз достъп до центъра. Евксиноград остава територия на високия клас, където парцелите се продават за суми, които до скоро бяха характерни само за София. Траката е мястото, където къщите с двор се превърнаха в най-търсения продукт: тишина, море, зеленина и усещане за собствено пространство.

Цените в тези зони растат с темпо, което преди беше немислимо за Варна. Новите апартаменти в Бриз вече се движат между 1 500 и 2 000 евро за квадратен метър, а в най-панорамните сгради надхвърлят и 2 200 евро. В Евксиноград къщите започват от 350 000 евро и стигат до над 1 милион за имоти с големи дворове и морска гледка. В Траката новото строителство върви между 1 300 и 1 700 евро за квадрат, а къщите с двор се продават в диапазона 280 000 – 450 000 евро, като най-търсени са имотите в радиус до 20 минути от центъра.

Пазарът на къщи: новата мечта на варненци

Варненци са основният двигател на пазара. След пандемията търсенето на къщи с двор се превърна в устойчива тенденция. Семейства, които до вчера живееха в центъра или в панелните квартали, днес търсят пространство, въздух и собствена земя. Това създава силен натиск върху селата около града - Звездица, Константиново, Казашко, Каменар, където цените на парцелите се удвоиха за три години.

Къщите в тези райони вече се продават между 180 000 и 300 000 евро, а модерните проекти с енергийна ефективност и морски панорами надхвърлят 350 000 евро. Варна постепенно се разширява навън, а новите квартали се оформят като самостоятелни малки градове.

Чуждестранната вълна: Румъния, Молдова, Украйна

Интересът от Румъния и Молдова е реален и растящ. Тези купувачи търсят предимно апартаменти в ново строителство, близо до морето, с добра инфраструктура и възможност за отдаване под наем през летния сезон. За тях Варна е стабилна точка - европейски град с ниски цени в сравнение с Констанца и Мамая, с по-добра инфраструктура и по-спокойна среда.

Украинските купувачи са най-видимата група през последните две години. Те търсят жилища за постоянно живеене, често в комплекси с контрол на достъпа, близо до училища и транспорт. Техният профил е различен: семейства, специалисти, хора с дистанционна работа, които искат сигурност и дългосрочност. Именно те са сред купувачите в някои от най-обсъжданите нови комплекси по крайбрежието.

Комплексите край морето: новият варненски лукс

Варна преживява истински подем в строителството на затворени комплекси. По крайбрежието се появяват проекти с басейни, зелени площи, фитнеси, детски зони и панорамни тераси. Цените в тези комплекси започват от 1 800 евро за квадрат и стигат до 2 500 евро в най-премиум зоните. Купувачите са смесени - българи от София и Пловдив, варненци, които искат по-висок стандарт, и чужденци, които търсят сигурност и качество.

Това е новият лукс на Варна - не показен, а функционален. Живот край морето, но без компромис с удобствата.

Профилът на новия купувач

Новият купувач във Варна е различен от този отпреди десетилетие. Той е по-взискателен, по-информиран и по-амбициозен. Търси не просто квадратни метри, а среда. Иска инфраструктура, зеленина, тишина, близост до морето, но и бърз достъп до града. Често работи дистанционно, пътува, инвестира, мисли за бъдещето.

Това е купувач, който не се страхува да плати повече, ако получава качество. И именно той движи пазара нагоре.

Варна днес: град на сделки, град на избори

Имотният пазар във Варна е в своя най-силен цикъл от години. Градът расте, предградията се разширяват, комплексите се множат, а морето остава най-големият аргумент. Тук бумът не е случайност, а логика: стабилност, инфраструктура, качество на живот и нова култура на морските домове.

Варна не просто продава имоти. Тя продава перспектива. И точно затова сделките не спират.