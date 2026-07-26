Световна сила крие литий за 328 години, стига за 500 млрд. телефона

Апалачите може да крият огромен литиев ресурс, способен да промени зависимостта на Съединените щати от внос на ключовия за батериите минерал. Американската геоложка служба оценява неоткритите, но икономически извлекаеми количества на около 2,3 млн. метрични тона литиев оксид. Това би било достатъчно да замени 328 години американски внос при равнището от 2025 г. Потенциалният ресурс може да осигури батерии за 130 млн. електромобила или 500 млрд. мобилни телефона.

Литият е основна суровина за акумулаторните батерии в автомобилите, компютрите, телефоните, военното оборудване и системите за съхранение на електроенергия. САЩ разполагат само с един действащ производител и през 2025 г. са внесли повече от половината от използваните количества, поради което минералът е включен в американския списък на критичните суровини.

Литиевият пояс минава през четири щата

Около 1,43 млн. метрични тона литиев оксид се намират в Южните Апалачи, предимно в Северна и Южна Каролина. Това количество само по себе си би могло да замени приблизително 201 години американски внос при сегашните равнища.

Други около 900 000 метрични тона се очаква да бъдат икономически извлекаеми в Северните Апалачи, главно в Мейн и Ню Хемпшир. Литият е заключен в пегматити - едрозърнести скали, сходни по структура с гранита.

От мрежови батерии до 500 млрд. телефона

Изчисленията показват, че общият ресурс може да осигури литий за 1,6 млн. големи батерии, предназначени за стабилизиране на електроенергийните мрежи. Същото количество би стигнало за 130 млн. електромобила или за 180 млрд. лаптопа - приблизително хиляда години световно потребление при равнищата от 2025 г.

При мобилните телефони мащабът достига 500 млрд. устройства. Това се равнява на около 60 телефона за всеки човек на Земята, посочва Би Би Си Сайънс Фокус.

Голям ресурс, но все още не готова мина

Оценката не означава, че всички количества вече са физически открити, доказани и готови за добив. Учените са комбинирали геоложки карти, данни за тектоничната история, химически проби, геофизични изследвания и компютърни симулации, за да изчислят вероятния размер на неоткритите находища.

Публикуваните стойности са средни оценки при 50 процента ниво на увереност, а действителните количества могат да се окажат по-ниски или по-високи. Превръщането на ресурса в реално производство ще зависи от допълнителните проучвания, разрешителните режими, инвестициите и икономическата рентабилност на бъдещите мини.