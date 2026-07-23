Изскочи гигантско златно находище, може да преобърне пазара

Едно от най-големите находища на мед, злато и сребро в света е открито дълбоко под Андите на границата между Аржентина и Чили. Новата оценка на минералните ресурси на Фило дел Сол показва, че под земята може да има приблизително пет пъти повече ценни метали, отколкото се смяташе досега. Огромното богатство може да се окаже от ключово значение за енергийния преход, но природозащитници предупреждават, че разработването му крие сериозен риск за ледниците, водата и крехката екосистема на високите части на планината.

Оценката е направена след анализ на данните от повече от 400 допълнителни проучвателни сондажа. Те разкриват, че дълбоките пластове съдържат значително повече мед, отколкото са показвали предишните изследвания, съобщава Popular Mechanics.

Съкровището под планината

Според представената оценка във Фило дел Сол се съдържат около 13 милиона тона мед, приблизително 907 тона злато и близо 18 600 тона сребро. Lundin Mining определя обекта като един от най-големите известни ресурси на мед, злато и сребро в света.

Официалните данни на компанията показват 13 милиона тона мед в измерените и посочените ресурси, както и още 25 милиона тона в категорията на предполагаемите ресурси. Посочени са също 32 милиона тройунции злато и 659 милиона тройунции сребро в по-високата категория на оценка, наред с допълнителни предполагаеми количества.

Президентът и главен изпълнителен директор на Lundin Mining Джак Лъндин определи Фило дел Сол като едно от най-значимите открития на ново находище през последните 30 години. По думите му обектът притежава потенциал да се превърне не само в голям производител на мед, но и в една от най-значимите бъдещи мини за злато и сребро.

Ключ към зелената енергия

Откритието идва в момент, когато търсенето на мед нараства заради разширяването на електрическите мрежи, производството на електромобили, батерии и вятърни турбини. Металът е сред основните суровини за електрификацията и прехода към нисковъглеродна икономика.

Златото също има далеч по-широко приложение от бижутерията. Благодарение на високата си проводимост и устойчивостта си на корозия то се използва в електрониката, телекомуникациите, медицинската техника и аерокосмическата промишленост.

Среброто е важно за електрониката, соларните панели и редица високотехнологични производства. Така Фило дел Сол може да придобие стратегическо значение за индустрии, които зависят от сигурни и мащабни доставки на критични суровини.

Мината е на 5000 метра височина

Изваждането на богатството от недрата на Андите обаче ще бъде изключително сложно. Находището се намира в пустинята Атакама на приблизително 5000 метра надморска височина, където въздухът е разреден, температурите са сурови, а достъпът е силно затруднен.

Работниците могат да бъдат изложени на риск от височинна болест, а доставянето на тежки машини, гориво, строителни материали и оборудване ще изисква огромна логистична операция. Изграждането на пътища, енергийна инфраструктура и съоръжения за преработка допълнително ще увеличи цената и екологичния отпечатък на проекта.

Местоположението поставя сериозни технически въпроси и пред бъдещата експлоатация. Суровината ще трябва да бъде раздробявана, преработвана и транспортирана от един от най-негостоприемните райони на Южна Америка.

Ледниците се оказаха в центъра на спора

Най-голямата тревога на природозащитниците е свързана с близостта на находището до ледникови и периглациални територии. Тези високопланински зони съхраняват вода и подхранват реки, от които зависят населени места, земеделски райони и местни екосистеми.

Еколозите предупреждават, че строителството, взривните дейности, прахът и тежката инфраструктура могат да причинят трайни щети на чувствителния планински терен. Допълнителен риск представляват възможните течове от хвостохранилища и замърсяването на водата с химикали и тежки метали.

През април 2026 година Аржентина смекчи част от националните ограничения за дейности около ледници и периглациални зони, като даде повече правомощия на провинциите да определят кои територии имат съществено значение за водоснабдяването. Природозащитни организации предупредиха, че промяната може да отвори нови високопланински райони за минни проекти и да застраши водните запаси на милиони хора.

Мините поглъщат милиарди литри вода

Другият голям проблем е огромното количество вода, необходимо за извличането и преработката на металите. В сухите райони около Андите всеки нов мащабен потребител може да изостри конкуренцията за ограничените водни ресурси.

По данни, цитирани от екологичната организация Fundación Ambiente y Recursos Naturales, минният комплекс „Ла Алумбрера“ е използвал повече от 25 милиарда литра вода годишно. Това количество се равнява на около 34 процента от годишното потребление на населението на провинция Катамарка.

Парадоксът е, че металите от Фило дел Сол могат да подпомогнат производството на по-чисти технологии, но извличането им може да причини тежки местни екологични последици. Именно този сблъсък между глобалната нужда от суровини и защитата на водата и природата ще определи дали гигантското съкровище под Андите ще бъде разработено и при какви условия.