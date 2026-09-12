Денят, в който 11-годишно момче откри изгубената цивилизация
Каменен град, който 400 години живее само в легендите, възкръсва за целия свят
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Каменен град, който 400 години живее само в легендите, възкръсва за целия свят
В допълнение към 907-те тона злато, под земята може да се намират до 13 милиона тона мед и близо 18 600 тона сребро
Стойността на находката се оценява на 424 милиарда долара
24 души загинаха при трагичен инцидент в централната част на Перу. Пълен автобус пропадна в пропаст, дълбока 30 метра. Ранените са 29. Възможно е бр...