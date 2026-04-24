Гигантско ново находище на ценни метали променя индустрията

Канадската Lundin Mining Corporation и една от най-големите световни групи за добив на ресурси BHP се готвят да вложат близо 18 млрд. долара в медно находище в Андите, което може да се превърне в петата по големина действаща мина на Земята.

Проектът Vicuña (Викуня) се намира на границата между Аржентина и Чили на надморска височина над 4500 метра и вече е поставен в центъра на вниманието заради мащаба на запасите си. Очакванията са при пълен капацитет обектът да осигурява около 400 000 тона мед годишно през първите 25 години. Това би означавало приблизително 2% от сегашните световни доставки на метала, който е ключов за електромобилите, соларните мощности и електропреносните мрежи.

Залежи, които променят сметките

„Дейли Галакси“ съобщава, че през февруари 2026 г. Lundin Mining Corporation и BHP са обявили, че техният проект Vicuña съдържа 14 милиона тона доказани и вероятни запаси от мед, 36 милиона унции злато и 729 милиона унции сребро. Самият мащаб на тези количества поставя находището сред най-значимите неразработени ресурси в света и обяснява защо интересът към него е толкова силен.

Сулфидната руда на Фило дел Сол съдържа 0,46% мед, или приблизително девет паунда метал на тон скала. Това е достатъчно високо съдържание, за да остане проектът печеливш дори при по-слаби пазарни условия. Именно тук се крие и голямото му предимство - не става дума само за огромен ресурс, а за находище, което може да бъде икономически устойчиво дори при по-неблагоприятна среда.

Защо индустрията гледа към Vicuña

Още през юли 2024 г. BHP плати 2,1 млрд. долара за половината от проекта, като по този начин оцени неразработения актив на над 4 млрд. долара още преди да бъде добита и една унция. Тази сделка беше ясен знак, че големите компании вече гледат на бъдещите доставки на мед като на стратегически проблем, а не просто като на поредна пазарна възможност.

Причината е ясна - световното търсене на мед се очаква да расте рязко, тъй като електрическите превозни средства, слънчевите електроцентрали и модернизацията на мрежите поглъщат все по-големи количества от метала. Новите мини обаче не се появяват достатъчно бързо, за да компенсират намаляващите запаси. Именно затова всеки проект от такъв мащаб вече се разглежда като потенциален фактор, който може да повлияе не само на цените, но и на целия енергиен преход.

Пари, данъци и обещания за растеж

Според Lundin проектът може да генерира 69 млрд. долара данъци и лицензионни възнаграждения за Аржентина през целия си жизнен цикъл. За провинция Сан Хуан това е аргументът с най-голяма тежест - местните власти виждат в проекта източник на нови пътища, работни места и регионален икономически растеж.

Очаква се строителството да осигури работа на около 5500 души пряко и на още 19 000 чрез изпълнители. При започване на постоянна експлоатация мината ще поддържа приблизително 3000 работни места. Тук обаче се появява и първото напрежение - голяма част от тези позиции ще изискват технически умения, които в момента са в недостиг на местния пазар на труда. Затова местни лидери настояват за квоти за наемане и за професионално обучение, но засега резултатите от тези усилия остават смесени.

Големият риск остава пред проекта

Въпреки впечатляващите числа проектът все още не е одобрен, не е напълно финансиран и не е получил всички необходими разрешителни. Това означава, че между днешните прогнози и реалното производство има дълъг път, в който всяко забавяне може да промени сметките на инвеститорите и на пазара.

Според оценките на Международната агенция по енергетика мини от такъв мащаб обикновено се нуждаят от 10 до 15 години от откриването до началото на производството. Vicuña се развива по-бързо от средното, но дори и при по-ускорен сценарий нива над 500 000 тона годишно няма да бъдат достигнати преди 2035 г. Ако проектът се забави, рискът от недостиг на мед в средата на 30-те години на този век само ще се увеличи.

Металът, без който преходът няма да стане

В своята прогноза за 2025 г. Международната агенция по енергетика предупреди, че недостиг на мед може да се появи още в средата на 30-те години, ако проекти като Vicuña бъдат забавени. Това превръща находището не просто в поредната мина, а в част от много по-голяма глобална битка - тази за суровините, без които зелената трансформация няма как да се случи.

Така проектът в Андите вече не е само регионална новина за Аржентина и Чили. Той се превръща в тест за това дали светът ще успее навреме да осигури металите, от които зависи следващата индустриална промяна. И точно затова залогът тук е много по-голям от самите 18 млрд. долара.

