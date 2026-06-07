Министърът на туризма Илин Димитров: Зачеркнаха България!

Българският туризъм понася тежък удар точно в навечерието на лятото! Летният туристически сезон по нашето Черноморие ще започне по-късно от предвиденото заради масово анулирани чартърни полети от Германия. Шокиращата новина съобщи официално министърът на туризма Илин Димитров в Созопол, броени минути преди официалното откриване на сезона.

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Министър Димитров разкри, че бруталните анулации на полетите са резултат от неразбирателство между две частни фирми. Решенията за спирането на чартърите са били взети от тях още през декември и януари, а последиците тепърва ще се усещат от хотелиерите ни. Германските туристи са жизненоважни за родното Черноморие, тъй като те имат ключова роля за удължаването на сезона в неговия периферия. За да спасява положението, тази година министерството ще проведе извънредна среща с туроператори. Целта е да се договори много по-ранно начало на полетите от Германия, но чак за следващия летен сезон.

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Отсъствието на германските летовници ще бъде болезнено усетено в началото и в края на сезона, но ресорният министър успокои, че това няма да засегне основната му и най-пикова част. Въпреки проваления старт, Министерството на туризма очаква това лято да бъде сходно с миналогодишното като общи резултати.

Преди да съобщи лошите новини в Созопол, министър Димитров присъства на закриването на волейболен турнир в Свети Влас. Той все пак похвали подготовката на родното Черноморие и категорично заяви, че Созопол е отлично поддържан, чист и напълно готов да посреща туристи, стига да има кой да долети до тях.

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