България тръгва към китайския туристически пазар с големи амбиции
Илин Димитров обсъди директни полети, по-бързи визи и нови контакти между туроператорите на двете страни
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Илин Димитров обсъди директни полети, по-бързи визи и нови контакти между туроператорите на двете страни
Илин Димитров подчерта целогодишната привлекателност на града и труда на местната общност
Нови програми на Corendon Airlines и ICC ще свържат ключови германски градове с Варна и Бургас през лято 2027 г.
Илин Димитров преговаря за голям брой нови полети през 2027 г.
Ударът по Черноморието дойде от Германия, причината са две частни фирми
В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара
Министър Георгиева сред официалните гости, звезди и благотворителност на сцената
Трябва да представим България като сигурна дестинация с конкурентни цени, заяви президентът Йотова
Страната ни вече е закупила домейна Visit Bulgaria
Той изрази специална благодарност към всички институции и партньори
Двама от номинираните са известни – Мартин Захариев и Зарица Динкова
Тръгва съвместна кампания с министъра на туризма
Националният борд по туризъм изпрати писмо до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
Министърът е разговарял с много туроператори
Захариев е член на ръководството на НБТ
Ние ги местим от едни хотели в други, обясни министърът на туризма Илин Димитров
Очакванията са на база на първоначалните данни за записвания
Наследихме 1000 жалби за незизплащане на средства, каза министър Илин Димитров
Важно е 9% ДДС за ресторантьорите, да се сложи и таван на енергоносителите, предлага Илин Димитров
Летният сезон беше добър и вече гледаме с надежда за зимния сезон