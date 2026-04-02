До две седмици! Пакет от мерки в туризма

С добра политика и организация България може да подготви успешен туристически сезон, като представим на страната ни като сигурна дестинация за почивка, предлагаща качествени услуги на конкурентни цени. Стимулирането на вътрешния туризъм също е важен аспект от преодоляването на негативните последици за бранша от конфликта в Близкия изток. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща със служебния министър на туризма Ирена Георгиева и екипа й. Разговорът се проведе по инициатива на държавния глава като част от срещите й за необходимостта от ефективни мерки за преодоляване на икономическите последствия от кризата в Близкия изток.

Държавният глава и министърът бяха единодушни, че работещите решения за подпомагане на туристическия бранш трябва да се начертаят в диалог с представители на сектора. Ирена Георгиева запозна държавния глава с актуалната ситуация в туризма, рисковете за сезона, както и с действията, предприети от министерството за преодоляване на ефектите от кризата и за облекчаване на бизнеса – както икономически, така и свързани с нормативни промени. На фона на актуалните притеснения в бранша, има и хронични проблеми, основен от които е недостигът на работна сила. От министерството увериха президента, че до 2 седмици ще предложат на Министерския съвет икономически пакет от мерки.

Туристическият бранш е много динамичен – той изисква своевременни и спешни мерки, за да бъде предстоящият летен сезон успешен, каза Илияна Йотова. Тя отбеляза, че бизнесът трябва да бъде подпомогнат заради повишените цени на енергийните ресурси и да не се допуска увеличаване на цените на услугите, които ползват както българските, така и чуждестранни туристи. Президентът заяви, че страната ни може да се възползва от отлива на туристи от дестинации, които са по-близко до конфликта в Близкия изток, като заложи на целенасочена реклама като безопасна държава. Важно е и предизборното говорене да не спекулира със страховете на хората и да не повлияе негативно на имиджа на България като сигурно място за почивка, каза държавният глава.

Освен краткосрочни политики, са необходими и средносрочни мерки, които да гарантират устойчивото развитие на туризма, за да се осигури приемственост между служебната власт и редовното правителство, каза Илияна Йотова. В контекста на намерението на служебния кабинет да предложи законопроект на държавен бюджет за 2026 година, президентът постави въпроса за включване на туристически ваучери за уязвими групи, които при прецизна регламентация ще са в подкрепа не само на сектора, но и на потребителите.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с обезпечаването на повече чартърни полети до страната ни, гарантиране на сигурността на атракционните съоръжения и отговорното стопанисване на плажовете.

