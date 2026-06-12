Голямата нощ на бизнеса! Bright Awards връчва отличия в ключови сектори
Министър Георгиева сред официалните гости, звезди и благотворителност на сцената
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Министър Георгиева сред официалните гости, звезди и благотворителност на сцената
България засилва рекламата си в Централна Европа
Трябва да представим България като сигурна дестинация с конкурентни цени, заяви президентът Йотова
Акцент върху реклама и сигурност след напрежението в Близкия изток
Министър Ирена Георгиева разговаря с посланик Н. Пр. Мехмет Саит Уянък
Говорят Ирена Георгиева и Велизар Шаламанов
Ще утвърдим България като целогодишна туристическа дестинация, коментира тя
Секторът може да достигне 8,4% от БВП през 2025 г., а ръстът на туристите вече надминава очакванията
Деултум и съкровищата на Средец влязоха в сърцето на Бранд Странджа
Средец може да предложи офроуд преживявания до нeдостъпни светилища
Зам.-министърът увери, че ще бъдат изградени устойчиви модели на туризъм
Среща на кмета и министъра на земеделието реша въпроса за собствеността на уникалната куполна гробница
Представят морската перла на два световни форума
Бранд България става мащабна дигитална плотформа
Най-важно е привличането на младите, каза зам.-министърът на туризма
Здравният туризъм е един от приоритетите, залегнали в Националната стратегия
Целта е да не спира работата на ведомството и да има приемственост, каза Илин Димитров
Около 26 000 украинци са настанени в близо 1000 частни хотела и държавни бази у нас
Ето кога ги получават
Мисленето "Ден година храни" ни пречи да се утвърдим като индустрияПътуването е преживяване, хората и културата са ми най-интересни, споделя Ирена Гео...