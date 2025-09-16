Зам.-министър Ирена Георгиева: Деултум е сърцето на Странджа

„Бранд означава идентичност, онова с което можем да привлечем туристи. Средец има с какво да го направи. Има своя уникален археологически резерват Деултум, има хора, които са олицетворение на трудолюбие и на гостоприемство. Има вино, което може да предложи на гостите си“. Това каза зам.-министър Ирена Георгиева на форума „“Бранд Средец – Магията на Странджа“, организирана от Общество „Културно наследство“ и община Средец.

Г-жа Георгиева припомни, че туризмът е синтетична дейност. И каза, че понякога недобрите каменисти пътища, могат да доведат до модерно явление.

„ Идвам за втори път в Средец. През 2017 г. с тогавашното ръководство на министерството на туризма поканихме и доведохме съпругите на дипломатите. Една от атракциите, които им предложихме, беше офроуд преживяване в недостъпните светилища. Никой не каза: как така в тази община няма пътища? Напротив, тези дами свикнали да живеят в най-различни части на света, бяха удивени от това, което им показахме“, каза още зам.-министърът.

Тя бе категорична, че трябва да се грижим за инфраструктурата, за социализацията на историческите ни паметници.

За да обогатят преживяванията си, туристите трябва да влязат във вътрешността на Южното Черноморие. Средец е само на 31 км от Бургас. „За мен сърцето на Странджа е националният археологически резерват „Деултрум“, каза г-жа Георгиева.

Тя цитира изследване на агенция „Тренд“, според което морският туризъм заема 68 % от интереса на вътрешния пазар. Останалите си споделят другите видове туризъм.

Приключенският туризъм на първо място е съпреживяване на непознати места. А Странджа, със своята магия, със своите възможности, има какво да предложи, категорична бе зам.-министърът.

Тя цитира данни на Единната система за туристическа информация, според които през 2024 г. община Средец е отчела близо 5 000 регистрации на туристи в местата за настаняване. Но припомни, че държавата няма статистика за хората, посетили Средец в рамките на един ден.

Г-жа Георгиева каза, че министерството на туризма залага приоритетно на специализираните видове туризъм. Тази година на здравния, следващата – на културно-историческия.

